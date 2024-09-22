Bursa'da Ters Şeritte İlerleyen Sürücü İfadenin Düşmanı Oldu
Bursa'da anayolda ters şeride giren otomobil sürücüsü, kilometrelerce ters yönde ilerleyerek diğer sürücülere tehlike yarattı. Uyarılara rağmen geri dönmeyen sürücü, şans eseri kazaya karışmadan olay yerinden ayrıldı.
Bursa'da otomobil anayolda ters şeride girdi. Kilometrelerce ters şeritte süratle ilerleyen sürücü kazaya davetiye çıkarırken, o anlar kameraya anbean yansıdı.
Bursa Yenişehir Yolu üzerinde anayolda ters yöne giren otomobil sürücüsü, geri dönmek yerine ters yönde kilometrelerce ilerledi.
Diğer sürücülerin uyarılarına rağmen yolundan dönmeyen sürücü ne kendini, ne de başkalarını düşündü.
Şans eseri kazaya karışmayan sürücü yürekleri ağza getirirken, bir süre sonra bağlantı yoluna girip gözden kayboldu. - BURSA