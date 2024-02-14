Bursa'da terör operasyonu : "Değer Ailesi" operasyonunda 9 kişi yakalandı

Ölen teröristlerin ailelerini ziyaret ederek maddi destekte bulundukları MASAK raporuyla tespit edildi

BURSA - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürütürken ölen teröristlerin ailelerine maddi destek verdikleri MASAK raporuyla tespit edilen 9 şüpheliyi düzenlenen operasyon sonrası yakalayarak gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları soruşturma neticesinde kendi aralarında sözde "Değer Ailesi" olarak adlandırdıkları ve daha önceki zamanlarda terör örgütü içerisinde eylem yaparken ölen teröristlerin ailelerine moral amacıyla ziyaretlerde bulundukları ve MASAK raporlarıyla maddi destek verdikleri tespit edilen 4 şüpheli, yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda yüksek miktarda döviz, sözde olarak "değer ailelerine" dağıtılmak üzere çok sayıda alışveriş kartı ve dijital materyal ele geçirilerek el konuldu.

Öte yandan PKK/KCK silahlı terör örgütüne destek veren 5 şüpheli, İçişleri Bakanlığı tarafından haklarında yurda giriş yasağı çıkarılarak sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.