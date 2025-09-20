Haberler

Bursa'da Terkedilmiş Binada Yangın Çıktı

Bursa'da Terkedilmiş Binada Yangın Çıktı
Mudanya ilçesinde üç katlı kullanılmayan bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası ağır hasar alan bina kullanılamaz hale geldi, incelenmeler devam ediyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde üç katlı kullanılmayan binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Altıntaş Mahallesi Rüzgar Sokak'ta bulunan binada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir buçuk saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, çevreye sıçramadan söndürüldü. Soğutma çalışmaları sonrası tamamen kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın giriş katı kullanılamaz hale geldi. Binanın yakınındaki ahşap telefon direği de yandı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
