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Bursa'da Telefon Tamiri Anlaşmazlığından Baltalı Kavga: 1 Yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde telefon tamiri sebebiyle çıkan anlaşmazlık sonucu meydana gelen baltalı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay, İnegöl'ün Osmaniye Mahallesi'nde yaşandı. Hüseyin K., telefonunu tamir ettirmek için götürdüğü tamirciyle tartışmaya başladı ve kavga çıktı. Hüseyin K., aldığı baltayla tamirciye saldırdı ve yaralanmasına neden oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 şahıs arasında telefon tamiri sebebiyle yaşanan anlaşmazlık nedeniyle meydana gelen baltalı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Huzur Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin K. (24), ekranı kırılan telefonunu 3 gün önce aynı mahallede hizmet veren telefon tamircisi Sunullah G.'ye (37) tamir etmek için götürdü. Telefoncu Sunullah G., telefonun ekranını yenisiyle değiştirip sahibi Hüseyin K.'ye teslim etti. Hüseyin K. telefonu bir süre kullanmaya başladı. Telefonunda donma yaşanan genç, yeniden telefon tamircisine giderek sorunu söyledi. Takılan ekranın orjinal olduğunu söyleyen tamirci ile genç arasında tartışma başladı. Genç, tamirciyi aracına alıp İnegöl merkezdeki bir telefoncuya gitti. Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren telefon tamircisine telefon gösterildi. Tamirci ise ekranın sökülüp bakılması gerektiğini söyleyince Hüseyin K. (24) ile Sunullah G. (37) arasında tartışma alevlendi. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Hüseyin K. aracından aldığı baltayla Sunullah G.'ye saldırdı. Balta darbesiyle Sunullah G. yaralandı. O sırada olay yerine yakın olan polis ekipleri kavgaya müdahale ederken şahısları ayırdı. Şüpheli gözaltına alınırken, yaralı ise polis otosuyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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