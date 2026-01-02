Haberler

Kaşla göz arasında hırsızlık yaptı: O şüpheliyi polis yakaladı

Güncelleme:
Bursa'da pazar alanında alışveriş yaparken kadının telefonunu çalan şüpheli, polis tarafından yakalandı. 21 adet adli kaydı bulunan zanlı tutuklandı.

Bursa'da pazar alanında alışveriş yapıyormuş gibi dolanıp, koluna çarptığı kadının telefonunu kaşla göz arasında alan şüpheli, polis ekiplerinin dikkatiyle yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Yıldırım Mahallesi Gökdere Pazar Alanı'nda meydana geldi. Alışveriş yapan M.M. (34), montunun cebinde bulunan ve yaklaşık 110 bin TL değerindeki cep telefonunun çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda pazar alanı ve çevresindeki kameralar incelendi. Yaklaşık 35 saatlik görüntü ve 20 farklı kameranın izlenmesinin ardından şüphelinin kimliği belirlendi. Yapılan takip sonucu 21 adet adli kaydı bulunduğu öğrenilen Ö.A. (60), saklandığı yerde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde olayı gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu söyledi. Çalınan cep telefonu şahsın üzerinden ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

