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Bursa'da Telefon Bataryası Patladı

Bursa'da Telefon Bataryası Patladı
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Bursa'nın İznik ilçesinde bir telefon tamir dükkanına bırakılan telefon bataryası, fazla şarjda tutulduğu için patladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın İznik ilçesinde bir telefoncuya tamir için bırakılan telefon bomba gibi patladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Patlamaya fazla elektrikte bırakıldığı için şişen bataryanın sebep olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay İznik Atatürk Caddesi üzerinde Semih Arslan'a ait olan telefon servis dükkanında meydana geldi. Tamir edilmesi için bırakılan bir telefon bataryası bir anda patladı ve alev aldı. O esnada kapının önünde çay içen Semih Arslan olayın şoku ile ne yapacağını şaşırdı. İlk önce patlama meydana geldi ve sonra batarya birden alev aldı o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

"Telefonu fazla şarjda tutmayın"

Cep telefonu tamircisi Semih Arslan, telefonun fazla şarjda durmaması gerektiğini ifade ederek "Olayın şoku ile ne yapacağımızı şaşırdık. Tamire gelen bir telefon fazla şarjdan dolayı bataryası şişmiş. Telefonlarımız şarj olduktan sonra kesinlikle prizden çıkaralım" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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