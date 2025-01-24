Bursa'da Teleferik Seferlerinde Aksama: Yolcular 15 Dakika Havada Asılı Kaldı

Bursa'da Uludağ seferleri için teleferik kullanan vatandaşlar, aksama nedeniyle havada 15 dakika boyunca asılı kaldı. Seferler aksayınca ve yoğun ilgi de olunca Uludağ'da teleferikte uzun kuyruklar oluştu.

Bursa'dan yarıyıl tatili nedeniyle Uludağ'a çıkmak isteyen vatandaşların tercih ettiği teleferikte metrelerce kuyruk oluştu. Teleferiğe binen bazı vatandaşlar ise yolculuk yaptığı esnada aksama nedeniyle dakikalarca havada kaldı. O anlar kameraya yansırken, bazı vatandaşlar aksamanın arıza nedeniyle meydana geldiğini iddia etti.

Teleferik yönetimi ise bir açıklama yapmadı. - BURSA