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Bursa'da Teleferik Seferlerinde Aksama: Yolcular 15 Dakika Havada Asılı Kaldı

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Yarıyıl tatili nedeniyle Uludağ'a gitmek isteyenlerin yoğun ilgisiyle Bursa'daki teleferik seferlerinde aksama yaşandı. Birçok vatandaş, teleferik seferlerinin aksaması sonucu havada 15 dakika boyunca asılı kaldı. Uzun kuyruklar oluştu ve bazıları aksamanın arıza nedeniyle olduğunu iddia etti.

Bursa'da Uludağ seferleri için teleferik kullanan vatandaşlar, aksama nedeniyle havada 15 dakika boyunca asılı kaldı. Seferler aksayınca ve yoğun ilgi de olunca Uludağ'da teleferikte uzun kuyruklar oluştu.

Bursa'dan yarıyıl tatili nedeniyle Uludağ'a çıkmak isteyen vatandaşların tercih ettiği teleferikte metrelerce kuyruk oluştu. Teleferiğe binen bazı vatandaşlar ise yolculuk yaptığı esnada aksama nedeniyle dakikalarca havada kaldı. O anlar kameraya yansırken, bazı vatandaşlar aksamanın arıza nedeniyle meydana geldiğini iddia etti.

Teleferik yönetimi ise bir açıklama yapmadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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