Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Tekstil İşyerinde Yangın: Maddi Hasar Oluştu

Bursa'da Tekstil İşyerinde Yangın: Maddi Hasar Oluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tekstil malzemesi üreten 3 katlı bir iş yerinde yangın çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle hızla büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmadı, ancak iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tekstil malzemesi üreten 3 katlı iş yerinde yangın çıktı. Şiddetli rüzgar sebebiyle hızla büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 03.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi 2. Emir Sokak üzerinde tekstil malzemeleri üreten 3 katlı iş yerinin 3. katında meydana geldi. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Şiddetli rüzgar sebebiyle dumanlar sokağı abluka altına alırken, itfaiye ekiplerinin üzerine cam parçaları düştü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı meydana gelmezken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi

Polislere ateş açan saldırganın yakalanma anı ortaya çıktı

 İzmir'de 3 polis memurunun yaralandığı saldırının görüntülerine ulaşıldı

İzmir'de 3 polis memurunun yaralandığı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

 Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı

Saldırganın iş yeri taşlandı
MHP'den istifası istenen 3 vekilden ilk açıklama geldi: Liderimizin emrindeyiz

3 vekilden ortak açıklama: Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Maanfasen Doodle'ı Gündeme Taşıdı maanfasen Doodle Ekranına Taşındı Manisa elektrik kesintisi! 21-22 Kasım Yunusemre, Şehzadeler, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 21-22 Kasım Şişli, Kağıthane, Esenyurt, Sarıyer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 21-22 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Akşehir, Seydişehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 21-22 Kasım Kepez, Serik, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 21-22 Kasım Sincan, Çankaya, Keçiören elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Onur Günay neden öldü? Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın oğlu Onur Günay hasta mıydı? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21-22 Kasım Ödemiş, Buca, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 21-22 Şahinbey, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 21-22 Kasım Osmangazi, İnegöl, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.