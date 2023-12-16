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Bursa'da tekstil fabrikasındaki yangına 30 itfaiye aracı müdahale ediyor

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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay'a ait Demor Home Fabrikası'ndaki yangına 30 itfaiye aracı müdahale ediyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da olay yerine gidip yetkililerden bilgi aldı. Havanın yağmurlu olması itfaiye ekiplerine yardımcı oluyor.

Bursa'da tekstil fabrikasındaki yangına 30 itfaiye aracı müdahale ediyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay'a ait Demor Home Fabrikası'ndaki yangına 30 itfaiye aracı müdahale ediyor

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da olay yerine gidip yetkililerden bilgi aldı

Havanın yağmurlu olması itfaiye ekiplerine yardımcı oluyor

BURSA - Bursa'da Kestel Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde tekstil fabrikasındaki yangına 30 itfaiye aracı müdahale ediyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay'a ait Demor Home Tekstil Fabrikası'ndaki yangından geriye siyah dumanlar kaldı.

Saat 1200 sıralarında Bursa Ankara yolu Çataltepe Mevkisi'ndeki fabrikada başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine Bursa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 30 itfaiye sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale etse de tekstil hammaddelerinin kısa sürede alev alması yangını büyüttü.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da olay yerine gidip yetkililerden bilgi aldılar.

Siyah dumanlar bir çok noktadan görülürken, havanın yağışlı olması itfaiye ekiplerinin işini kolaylaştırdı. Yangında herhangi bir yaralı yada can kaybı olmadığı bildirildi.

İtfaiyenin söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İbrahim Burkay İtfaiye Bursa Haberler

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