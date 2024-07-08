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Bursa'da tekstil fabrikasında yangın çıktı

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Bursa'nın Kestel ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının bacasında çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında 4 işçi dumandan etkilendi.

Bursa'nın Kestel ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının bacasında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Kestel Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Fabrika bacasında meydana gelen yangın paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında 4 işçi dumandan etkilendi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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