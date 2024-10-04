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Bursa'da Tekstil Fabrikasında Yangın: 1 Yaralı

Bursa'da Tekstil Fabrikasında Yangın: 1 Yaralı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Duman nedeniyle bir işçi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Osmangazi ilçesindeki Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde Çiğdem Sokak üzerinde bulunan bir tekstil firmasında yangın meydana geldi. Dumanların yükseldiğini gören çalışanlar, hemen 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Onlarca itfaiye aracıyla yangına müdahale edilirken, dumandan etkilenen 1 işçi hastaneye sevk edildi. Yaklaşık 600 çalışanın bulunduğu fabrikadaki yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yaklaşık yarım saat içerisinde kontrol altına alındı. Öte yandan, yangın sırasında işçilerin yaşadığı korku ve panik kameralara yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osmangazi İtfaiye Olaylar 3-sayfa Sağlık bursa

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