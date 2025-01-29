Üye Girişi
Haberler
Trump, ABD askerlerini Suriye'den çekecek

Trump, Suriye ile ilgili kararını verdi
Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili TBMM'de komisyon kurulacak

Yangın faciasıyla ilgili TBMM'den kritik karar
Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek gözaltına alındı

3 gazeteci gözaltına alındı
Kübra Par'ın el hareketi canlı yayına damga vurdu

Kübra Par'ın el hareketi canlı yayına damga vurdu

Bursa'da Tekstil Fabrikasında Patlama Sonrası Yangın

Bursa'da Tekstil Fabrikasında Patlama Sonrası Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir tekstil fabrikasında makine patlaması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, çevredeki güvenlik önlemleriyle birlikte yangını kontrol altına aldı, can kaybı yaşanmadı fakat maddi zarar meydana geldi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında patlama sonucu yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre makine patlaması sonucu çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla bitişiğinde bulunan fabrikaya sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında can kaybı meydana gelmezken, tekstil fabrikasında maddi zarar oluştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Duyduklarına isyan etti: Bu adam spermlerini saça saça geziyor
img

Baş, Bolu'daki faciayı Gezi'ye bağladı: Doğrudan ilgili
img

ABD kıyamet saatini güncelledi: Tarihindeki en ileri noktaya getirildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana'da Seyhan Belediyesi'ne haciz şoku

İcra memurları, başkanın makam odasını böyle boşalttı
Hülya Avşar'ın Uğur Yücel'e karşı sergilediği davranışlar gündem oldu

Galaya damga vurdu! Hülya Avşar yine yaptı yapacağını
Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü

Ücretini alamayan trans birey, sokak ortasında dehşet saçtı
İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı

İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı: Bu yanlıştan dönün
AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı

AK Partili eski bakan artık CHP'li! Nedenini de tek cümlede anlattı
Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı

Meclis'te Öcalan'ın mesajını paylaştı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.