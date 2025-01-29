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Bursa'da Tekstil Fabrikasında Patlama: Maddi Hasar Büyük

Bursa'da Tekstil Fabrikasında Patlama: Maddi Hasar Büyük
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Bursa'da bir tekstil fabrikasında meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Patlama anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Yangın sonucunda fabrikada büyük bir maddi hasar oluşurken, can kaybı yaşanmaması büyük bir faciayı önledi.

Bursa'da dün gece bir tekstil fabrikasında yaşanan patlama iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Patlama sonrası çıkan yangında fabrika büyük zarar görürken günün ilk ışıklarının ardından çekilen dron görüntülerinde patlamanın boyutu gözler önüne serildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında iddiaya göre makinenin patlaması sonrası yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler fabrikanın büyük bir bölümünü sararken, çalışanlar 112 ekiplerini arayıp bilgi verdi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle saatler sonra kontrol altına alınan yangında maddi hasar meydana gelirken, yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanan olmadı.

Patlama anı kamerada

Tekstil fabrikasında yaşanan patlamaya ait görüntüler iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Gece yaşanan patlamada alevler ile birlikte etraftaki çatı malzemelerinin de havaya uçtuğu görüldü. Patlama sırasında o bölgede kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçerken patlamayla ilgili polis ve itfaiye ekiplerinin araştırma başlattığı öğrenildi.

Enkaz havadan görüntülendi

Yangın nedeniyle fabrikanın büyük bir bölümü enkaza dönüşürken, günün ilk ışıklarıyla birlikte fabrikanın gökyüzünden dron ile çekilen görüntülerinde zararın boyutu da belli oldu. Yangın sonrası oluşan tahribat havadan görüntülendi. Olay yeri inceleme ve bilirkişi heyetinin tahkikatı devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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