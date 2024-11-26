Bursa'da Tekstil Fabrikasında İşçi Yaralandı
İnegöl'de bir tekstil fabrikasında elini dokuma makinesine kaptıran 21 yaşındaki işçi Sinem A. yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan işçinin durumu ciddiyetini koruyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde elini makineye kaptıran işçi yaralandı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana geldi. İşçi Sinem A. (21) sol elini dokuma makinesine kaptırdı. Yaralanan işçi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Parmağında ezikler oluşan Sinem A., ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA