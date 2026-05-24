Tekstil atölyesi alevlere teslim oldu

Bursa'da bir tekstil atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin kısa sürede tüm iş yerini sardığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler atölyeyi sararken, yükselen dumanlar çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında atölyede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin incelemeler sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı