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Bursa'da Tek Tekerlek Üzerinde Tehlikeli Anlar

Bursa'da Tek Tekerlek Üzerinde Tehlikeli Anlar
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde motosiklet sürücüleri tek tekerlek üzerinde ilerleyerek tehlike saçtı. Amatör kamera ile kaydedilen anlar, sürücülerin kendi canlarını riske attığını gösterdi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tek tekerlek üzerinde ilerleyerek tehlike saçan motosiklet sürücüleri saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde bir motosiklet grubu, seyir halindeyken ön kaldırdı. Tek tekerlek üzerinde ilerleyerek kendi canlarını tehlikeye atan motosiklet sürücüleri, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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