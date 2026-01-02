Tarlaya uçan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen tek taraflı kazada, tarlaya alana uçan otomobilde 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Deydinler Mahallesi'nde seyir halinde olan Doğukan S. yönetimindeki 16 APY 661 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla atarak tarlaya uçtu. Kaza sonucu sürücü yaralanmazken, otomobilde yolcu konumunda bulunan Adil K. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA