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Bursa'da Tek Katlı Evde Yangın Korkusu

Bursa'da Tek Katlı Evde Yangın Korkusu
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evin çatısında çıkan elektrik tesisatı yangını, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

Bursa'da tek katlı bir evin çatı kısmında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın kameraya yansıdı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tek katlı bir evin çatı kısmında elektrik tesisatından çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevlere gören, çevredekiler 112 Ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede yangını, çevredeki evlere sıçramadan söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmazken, evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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