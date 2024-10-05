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Bursa'da Tek Katlı Evde Yangın: Anlar Amatör Kamerada

Bursa'da Tek Katlı Evde Yangın: Anlar Amatör Kamerada
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Hacivat Mahallesi'nde bir tek katlı evde çıkan yangın, amatör kamera tarafından kaydedildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında can kaybı yaşanmamakla birlikte evde maddi hasar meydana geldi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tek katlı ev alev alev yandı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi B126 Sokak'ta meydana geldi. Çıkış sebebi henüz öğrenilemeyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında can kaybı meydana gelmezken, evde maddi hasar oluştu. Öte yandan yangın, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yıldırım Güvenlik İtfaiye 3-sayfa Yaşam bursa Kaza

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