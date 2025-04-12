Bursa'da Tek Katlı Ev Alev Alev Yandı

Alev alev yanan köy evi böyle görüntülendi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde tek katlı ev alev alev yandı. Yangın ve söndürme anları havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, yangın saat 10.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çeltikçi Mahallesinde yalnız yaşayan Gülten Yaşar (83)'a ait tek katlı evde meydana geldi. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek 1 saatte kontrol altına alabildi. Yangın sonucu evde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.