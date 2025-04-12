CHP'de MYK belli oldu! Kılıçoğlu'na yakın isim de listede

CHP'de MYK belli oldu! Kılıçoğlu'na yakın isim de listede
Görüşmede Erdoğan'dan 13 maddelik talepleri oldu mu? DEM Parti'den açıklama var

13 maddelik talep listesi gündem yarattı, DEM Parti'den açıklama var
Kar ve soğuk kentin bel kemiğini vurdu: Mahsulün tamamını kaybettik

Kentin bel kemiğine büyük darbe: Mahsulün tamamını kaybettik
Üsküdar Belediyesi personel maaşlarını ödeyemedi, gerekçe SMS ile bildirildi

Personelin maaşını ödeyemiyor! Gerekçe SMS ile bildirildi

Bursa'da Tek Katlı Ev Alev Alev Yandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 83 yaşındaki Gülten Yaşar'a ait tek katlı evde çıkan yangın kısa sürede yayıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi 1 saat sürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Alev alev yanan köy evi böyle görüntülendi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde tek katlı ev alev alev yandı. Yangın ve söndürme anları havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, yangın saat 10.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çeltikçi Mahallesinde yalnız yaşayan Gülten Yaşar (83)'a ait tek katlı evde meydana geldi. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek 1 saatte kontrol altına alabildi. Yangın sonucu evde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.