Bursa'da tehlikeye davetiye çıkaran yayalara sıkı takip - Haberler

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Bursa'da tehlikeye davetiye çıkaran yayalara sıkı takip

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da tehlikeye davetiye çıkaran yayalara sıkı takip

Bursa'nın en işlek caddesinde uygulama yapan trafik polisleri yasak olan kısımdan yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara bilgilendirmede bulundu.

BURSA (İHA) - Bursa'nın en işlek caddesinde uygulama yapan trafik polisleri yasak olan kısımdan yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara bilgilendirmede bulundu.

Son günlerde alt geçit ve üst geçitlerin olduğu noktalarda yayaların karayollarını kullanarak trafikte tehlikeye davetiye çıkarması ve kazaların yaşanması üzerine ekipler harekete geçti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk Caddesi'nde düzenlenen uygulamada, yayaların yasak olan olan kısımlardan yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bilgilendirme yapıldı. Yayalardan yolun karşısına geçerken alt geçit ve üst geçitleri kullanması istenirken, kurallara uymayan yayalara 192 lira para cezası kesileceği bildirildi. - BURSA

Bursa'da tehlikeye davetiye çıkaran yayalara sıkı takip

Bursa'da tehlikeye davetiye çıkaran yayalara sıkı takip

Bursa'da tehlikeye davetiye çıkaran yayalara sıkı takip

Bursa'da tehlikeye davetiye çıkaran yayalara sıkı takip

Bursa'da tehlikeye davetiye çıkaran yayalara sıkı takip

Bursa'da tehlikeye davetiye çıkaran yayalara sıkı takip

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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