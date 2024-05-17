Bursa'da Tehlikeli Yük Taşıyan Tırın Saniye Saniye Görüntüleri Ortaya Çıktı

Bursa'da bir tır sürücüsü, açık dorsesine fazla yük alarak kilometrelerce ilerledi. Tehlikeli anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen açık dorseli tır, gereğinden fazla yük alarak seyahat etmeye başladı. Sanayi Caddesi üzerinden Mudanya istikametine giden tır, diğer sürücülerin de canını tehlikeye attı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - BURSA