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Bursa'da Tehlikeli Yük Taşıyan Tırın Saniye Saniye Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir tır sürücüsü, açık dorsesine fazla yük alarak seyahat etmeye başladı. Tehlikeli anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Bursa'da bir tır sürücüsü, açık dorsesine fazla yük alarak kilometrelerce ilerledi. Tehlikeli anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen açık dorseli tır, gereğinden fazla yük alarak seyahat etmeye başladı. Sanayi Caddesi üzerinden Mudanya istikametine giden tır, diğer sürücülerin de canını tehlikeye attı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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