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Bursa'da tehlikeli yolculuk kamerada

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Bursa'da bir vatandaş, otomobilin bagajına basıp tavanına tutunarak ölüme meydan okudu. O anlar anbean amatör kameraya yansıdı.

Bursa'da bir kişi, otomobilin bagajına basıp tavanına tutunarak ölüme meydan okudu. O anlar anbean amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin bagajına basarak tavanına tutunan şahıs, bir süre bu şekilde seyahat etti. Diğer sürücülerin kornalı ikazına aldırış etmeyerek, hem kendi canını tehlikeye atan hem de diğer sürücülere zor anlar yaşatan şahıs, yolculuğuna bir süre daha devam ettikten sonra son verdi. O anlar ise saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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