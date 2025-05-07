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Bursa'da Tehlikeli Yolculuk Anları Kameralara Yansıdı

Bursa'da Tehlikeli Yolculuk Anları Kameralara Yansıdı
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Bursa'da, bir grup gencin kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yapması ve bir sürücünün arızalı kapısını ip ile kapatmaya çalışması gibi tehlikeli anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Bursa'da canını hiçe sayarak kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yapanlar, kırmızı ışık ihlaliyle kazaya davetiye çıkaran sürücüler dikkat çekti. En ilginç görüntülerden biri ise otobanda seyir halindeyken arızalanan kapısını ip yardımıyla kapatmaya çalışan sürücü oldu.

Bursa'nın farklı noktalarındaki tehlikeli anlar kameralara yansıdı. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde bir grup gencin kamyonetin arkasında tutunarak yolculuk yaptığı anlar kameraya yansırken, başka bir mevkide ise bazı gençlerin kendini camdan sarkıtarak yolculuk yaptığı görüldü. Bir başka görüntüde ise kırmızı ışığı hiçe sayan sürücü, yaya geçidinden geçen kişiye aldırış etmeden gaza bastı. En dikkat çeken görüntülerden biri ise arızalı kapısını ip yardımıyla kapatmaya çalışan bir sürücünün otobanda ilerlemesi oldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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