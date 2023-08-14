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Bursa'da tehlikeli yolculuk amatör kameraya yansıdı

3. Sayfa Haberleri

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gençlerin elektrikli araç üzerinde seyretmeleri amatör kameraya yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gençlerin elektrikli araç üzerinde seyretmeleri amatör kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde İnegöl'ün Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. 2 genç, elektrikli aracın üzerine oturarak dakikalarca seyrettiler. O anlar amatör kameraya yansırken, gören sürücüler şoke oldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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