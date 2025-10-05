Haberler

Bursa'da Tehlikeli Trafik Manevraları: Sürücü Sosyal Medyada Tepki Topladı

Güncelleme:
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir sürücünün trafikte yaptığı tehlikeli 'makas' atma manevraları ve ilginç direksiyon tutuşu, sosyal medyada büyük tepki topladı. O anların kaydedilmesi ise olayın ciddiyetini artırdı.

Bursa'da trafiğin yoğun olduğu ana yolda bir otomobil sürücüsü, trafikte 'makas' atarak adeta vatandaşların canını hiçe saydı. Tehlikeli manevralar yapan sürücünün direksiyonu tutuş şekli de görenleri şaşkına çevirdi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yakın Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Trafiğe çıkan bir sürücü anayolda peş peşe attığı 'makasla' vatandaşların canını hiçe saydı. İlginç direksiyon tutuşu ve yaptığı ani manevralarla kazaya davetiye çıkaran sürücü, o anları arka koltukta oturan arkadaşına cep telefonuyla kayda aldırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük tepki topladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
