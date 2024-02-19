Bursa'da Tehlikeli Trafik Görüntüleri

Bursa'da arıza yapan motosikletiyle seyir eden sürücü yürekleri ağza getirdi. Motosikletin egzoz kısmından çıkan kıvılcım etrafa yayılırken, sürücü ise iki tekerlekli aracını sağa çekmek yerine yoluna devam etti. Yine şehir merkezinde yoğun trafiğe rağmen makas atan sürücüler de tehlike saçtı. Tehlikeli yolcukları kameraya anbean yansıdı.

Merkez, Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı mevkiinde bir sürücü, arıza yapan motosikletiyle kilometrelerce seyir etti. İki tekerlekli aracın egzoz kısmından çıkan kıvılcımlar caddede uçuşurken, sürücü hem kendi, hem de başkalarının canını hiçe sayarak ilerlemeye devam etti.

Öte yandan kameraya yansıyan bir diğer görüntülerde ise, otomobil sürücüleri trafikte tehlike saçtı. Yoğun trafiğe rağmen makas atan sürücüler adeta kazaya davetiye çıkardı. Trafiği tehlikeye atanların o anları trafikteki diğer sürücüleri ise çileden çıkardı. - BURSA