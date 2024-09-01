Bursa'da Tehlikeli Tır Anı Kamerada

Bursa'da anayolda seyreden tır tehlike saçtı. O anlar trafikte seyreden başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Orhangazi ilçesi Bursa-Yalova yolu üzerinde meydana geldi. Kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayarak süratli bir şekilde kavşaktan geçen tır, dehşet saçtı. Trafikteki diğer sürücüler duruma tepki gösterdi. O anlar bir aracın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA