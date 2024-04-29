Bursa'da tehlikeli taşımacılık trafikteki başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sürücü kamyonetin kasasına yüklediği kasalar ile tehlikeli şekilde seyretti. Zaman zamanda devrilme tehlikesi geçiren kamyonet daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu. - BURSA