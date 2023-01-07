Bursa'da tehlikeli taşımacılık kameralarda
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Bursa'da tehlikeli taşımacılık yapan otomobil cep telefon kamerasına yansıdı.
Bursa'da tehlikeli taşımacılık yapan otomobil cep telefon kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Bursa- İzmir otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil sürücüsü taşıyacağı eşyayı otomobilin bagajına koyarak tehlikeli bir şekilde götürdü. Taşıdığı eşya düşmemesi içinde bir kişinin bagajda olduğu görülürken o anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa