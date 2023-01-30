Bursa'da tehlikeli taşımacılık kamerada 3. Sayfa Haberleri Bursa'da trafikteki tehlikeli taşımacılık başka bir sürücünün kamerasına yansıdı. Bursa'da trafikteki tehlikeli taşımacılık başka bir sürücünün kamerasına yansıdı. Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 APJ 388 plakalı kamyonet sürücüsü kasaya yüklediği devasa çuvallarla birlikte trafikte tehlikeli bir şekilde seyretti. Bir süre böyle giden kamyonet daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu. Trafikteki tehlikeli taşımacılık ise başka bir sürücünün kamerasına yansıdı. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Osmangazi Bursa 3. Sayfa Haberler

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