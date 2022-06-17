Bursa'da tehlikeli taşımacılık kamerada
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da tehlikeli taşımacılık kameradaBURSA Bursa'da kamyonette taşıdıkları eşyaları görenler bir daha baktı.
Bursa'da tehlikeli taşımacılık kamerada
BURSA Bursa'da kamyonette taşıdıkları eşyaları görenler bir daha baktı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesinde kamyonetin kasasında taşıdığı yükü görenler gözlerine inanamadı. Sürücüsü kullandığı kamyonetin 2 katı ağırlığında taşıdığı yük ile trafikte tehlike saçarak ilerledi. Kamyonet, bir süre sonra trafikte gözden kayboldu.
İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - 3. Sayfa