Bursa'da tehlikeli taşımacılık kamerada Bursa'da tehlikeli taşımacılık kameradaBURSA Bursa'da kamyonette taşıdıkları eşyaları görenler bir daha baktı. Bursa'da tehlikeli taşımacılık kamerada BURSA Bursa'da kamyonette taşıdıkları eşyaları görenler bir daha baktı. Edinilen bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesinde kamyonetin kasasında taşıdığı yükü görenler gözlerine inanamadı. Sürücüsü kullandığı kamyonetin 2 katı ağırlığında taşıdığı yük ile trafikte tehlike saçarak ilerledi. Kamyonet, bir süre sonra trafikte gözden kayboldu. İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - 3. Sayfa Bursa 3. Sayfa Haberler

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