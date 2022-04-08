Tehlikeli taşımacılık kamerada... Otomobile bağladıkları dolabı sürükleyerek götürdüler

BURSA Bursa'da otomobile bağladıkları içecek dolabını sürükleyerek götürdüler. Bu kadarına da pes dedirten görüntüler cep telefon kamerası tarafından kaydedildi. İlginç olay, Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içecek dolabını otomobile bağladıktan sonra sürükleyerek götürdüler. Bu kadarına da pes dedirten görüntüler cep telefon kamerası tarafından kaydedildi.