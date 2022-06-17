Bursa'da tehlikeli taşımacılık Bursa'da kamyonette taşınan yükü görenler bir daha baktı. Bursa'da kamyonette taşınan yükü görenler bir daha baktı. Edinilen bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesinde kamyonetin kasasında taşıdığı yükü görenler gözlerine inanamadı. Sürücüsü kullandığı kamyonetin 2 katı büyüklüğünde taşıdığı yük ile trafikte tehlike saçarak ilerledi. Kamyonet, bir süre sonra trafikte gözden kayboldu. - BURSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yıldırım Bursa 3. Sayfa Haberler

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