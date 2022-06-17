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Bursa'da tehlikeli taşımacılık

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da tehlikeli taşımacılık

Bursa'da kamyonette taşınan yükü görenler bir daha baktı.

Bursa'da kamyonette taşınan yükü görenler bir daha baktı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesinde kamyonetin kasasında taşıdığı yükü görenler gözlerine inanamadı. Sürücüsü kullandığı kamyonetin 2 katı büyüklüğünde taşıdığı yük ile trafikte tehlike saçarak ilerledi. Kamyonet, bir süre sonra trafikte gözden kayboldu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yıldırım Bursa 3. Sayfa Haberler

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