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Bursa'da Tehlikeli Taşıma Yöntemleri Saniye Saniye Görüntülendi

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde düzensiz yük taşıyan bir kamyonet ve Gemlik-Bursa Yolu'nda hafif ticari otomobilin kasasında tehlikeli bir şekilde seyahat eden bir şahıs amatör kamera tarafından kaydedildi.

Bursa'da 2 farklı tehlikeli taşıma yöntemi saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Merkez Nilüfer ilçesinde kamyoneti ile düzensiz yük götüren şoför, diğer yolcuların canını hiçe saydı. Hem düzensiz yük taşıyan, hem de süratli bir şekilde ilerleyen kamyoneti görenler o anları kayda aldı.

Öte yandan, Gemlik- Bursa Yolu üzerinde ise bir şahıs, hafif ticari otomobilin kasasında adeta ölümle dans etti. Diğer sürücülerin kornalı ikazına aldırış etmeyen vurdum duymaz sürücü anbean amatör kamera ile kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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