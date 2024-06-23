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Bursa'da Tehlikeli Şekilde Seyreden Sürücüye Ceza

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde açık kasa kamyonetin tehlikeli bir şekilde seyrettiği ve yolcular taşıdığına dair sosyal medyada paylaşılan görüntü üzerine sürücüye 2 bin 736 lira ceza kesildi.

Bursa'da açık kasa kamyonetiyle tehlikeli bir şekilde seyreden sürücüye 2 bin 736 lira ceza kesildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde beyaz renkli açık kasa kamyonetin tehlikeli bir şekilde seyrettiği ve yolcular taşıdığına dair sosyal medyada paylaşılan görüntü, Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından incelendi. Tespit edilen plakaya yönelik olarak fazla yolcu taşımaktan, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten ve emniyet kemeri takmamaktan toplamda 2 bin 736 lira idari para cezası uygulandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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