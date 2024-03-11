Bursa'da Tehlikeli Şekilde Seyreden Motosiklet Sürücüsü Görüntülendi

Bursa'da motosikletin üzerinde ön kaldırarak tehlikeli şekilde seyreden motosiklet sürücüsün o anları cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, Bursa- Balıkesir Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendi canını hiçe sayan motosiklet sürücüsü, motosikletin önünü kaldırarak tehlikeli şekilde seyretti. Bir süre tehlikeli şekilde ilerleyen sürücü, daha sonra gözden kayboldu.

O anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA