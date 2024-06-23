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Bursa'da Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu ve Aşırı Yük Taşıyan Kamyon

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Bursa'da 5 kişilik bir ailenin motosiklette tehlikeli yolculuğu ile kamyonun kasa kapasitesinden fazla yük taşıması, trafikteki başka sürücüler tarafından kaydedildi.

Bursa'da 5 kişilik bir ailenin motosiklette tehlikeli yolculuğu ile kamyonun kasa kapasitesinden fazla yük taşıması, trafikteki başka sürücüler tarafından kaydedildi.

İlk tehlikeli yolculuğun görüntüsü merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 kişilik bir aile canını hiçe sayarak motosikletin üzerinde seyretti. Bir süre tehlikeli şekilde seyreden motosiklet daha sonra ara sokağa girerek gözden kayboldu.

Diğer bir görüntü merkez Osmangazi ilçesi Soğukkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Mudanya Bulvarı üzerinde seyir halinde olan kamyonet, kasasında kapasitesinden fazla palet taşıdı. Trafikteki diğer sürücüler bu duruma tepki gösterirken kamyon sürücüsü aldırış etmeden yoluna devam etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Bursa Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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