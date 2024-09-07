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Bursa'da Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, İzmir Yolu Caddesi üzerinde 3 kişi motosiklete binerek trafiği tehlikeye düşürdü. Ayrıca, yük taşıyan kişilerin ekipmansız şekilde kilometrelerce ilerlemesi de dikkat çekti.

Bursa'da motosiklet ile trafiğe çıkan bir sürücü 3 kişi yolculuk yaptığı yetmezmiş gibi bir de arkadaşına yük taşıttı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'nın, merkez Osmangazi ilçesinde trafiğin en yoğun olduğu yerlerden biri olan İzmir Yolu Caddesi üzerinde 3 kişi motosiklete binerek trafiği tehlikeye düşürdü. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de yük taşıyan kişiler ekipmansız şekilde kilometrelerce ilerledi. O anlar trafikteki diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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