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Bursa'da Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, yatarak motosiklet kullanarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa'da motosikletin üzerinde yatarak giden sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Ovakça mevkiinde meydana gelen olayda, kasksız motosiklet sürücüsü, motosikletiyle ilerlediği sırada yaptığı hareketlerle tehlikeye davetiye çıkardı. Yatarak kullandığı motosikletle adeta ölümle dans eden sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kasksız motosiklet sürücüsünün, iki teker üzerinde yatarak ilerlemesi yer alıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi Bursa Güvenlik Trafik 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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