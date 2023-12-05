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Bursa'da Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu

5 Aralık 2023 11:16 Son Güncelleme: 11:18 Abone Ol

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, yatarak motosiklet kullanarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.