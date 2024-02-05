Bursa'da Tehlikeli Motosiklet Sürücüsü Tek Teker İlerledi

Bursa'da trafiği tehlikeye düşüren bir motosiklet sürücüsü akan trafikte tek teker ilerledi.

Olay, İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Kendi canını hiçe sayan bir motosiklet sürücüsü plakasını kapatarak yola çıktı. Makas atarak ilerleyen sürücü, bir süre sonra tek teker ilerlemeye başladı. Kendi canını tehlikeye atan sürücüyü gören vatandaşlar, o anları anbean cep telefonu kamerası ile kaydetti. - BURSA