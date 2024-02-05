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Bursa'da Tehlikeli Motosiklet Sürücüsü Tek Teker İlerledi

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Bursa'da İzmir Yolu Caddesi üzerinde trafiği tehlikeye düşüren bir motosiklet sürücüsü, plakasını kapatarak makas atarak ilerledi ve bir süre sonra tek teker ilerlemeye başladı. Vatandaşlar o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Bursa'da trafiği tehlikeye düşüren bir motosiklet sürücüsü akan trafikte tek teker ilerledi.

Olay, İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Kendi canını hiçe sayan bir motosiklet sürücüsü plakasını kapatarak yola çıktı. Makas atarak ilerleyen sürücü, bir süre sonra tek teker ilerlemeye başladı. Kendi canını tehlikeye atan sürücüyü gören vatandaşlar, o anları anbean cep telefonu kamerası ile kaydetti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İzmir Bursa Motosiklet Güvenlik Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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