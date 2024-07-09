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Bursa'da Tehlikeli Motosiklet Şovu

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Bursa'da bir motosiklet sürücüsü arkadaşıyla birlikte seyir halindeyken, iki tekerlekli araç üzerinde dans etti ve trafik kurallarını ihlal ederek ölümüne sollama yaptı. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da bir motosiklet sürücüsü arkadaşıyla birlikte seyir halindeyken, iki tekerlekli araç üzerinde dans etti. Bununla da yetinmeyen ikili, trafik kurallarını da ihlal edip ölümüne sollama yaptı. O anlar kameraya yansıdı.

Merkez, Yıldırım ilçesi Eski Çevre Yolu üzerinde arkadaşıyla birlikte seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, arkadaşıyla birlikte motosiklet üzerinde dans etti. Hem kendi hem de başkalarının canını hiçe sayan motosikletli, trafik kurallarını da hiçe saydı. Sürücünün ölümüne sollama yaptığı anlar da kameraya yansırken, trafikteki diğer sürücüler 2 kişiye selektör atarak uyarıda bulundu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet trafik Bursa 3.Sayfa Güncel Haberler

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