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Bursa'da Tehlikeli Motosiklet Hareketleri Kamerada

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Bursa'da motosikletli gençlerin trafikte yaptığı tehlikeli hareketler, bir sürücünün kamerasına yansıdı. Motosikletlerin ön tekerleği kaldırıp tehlikeli şekilde seyretmesi diğer sürücülerin yüreklerini ağzına getirdi.

Bursa'da motosikletli gençlerin trafikteki tehlikeli hareketleri yürekleri ağza getirirken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, trafikte motosiklet ile ön tekerleği kaldırıp tehlikeli hareketler yapan motosikletli iki kafadar, diğer sürücülerin yüreklerini ağzına getirdi. Bir süre tehlikeli seyreden motosikletler, daha sonra farklı caddelere girerek gözden kaybolurken o anlar trafikteki başka bir sürücünün kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İzmir Bursa Motosiklet Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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