Bursa'da Tehlikeli Hız ve Makas Atma İle Trafik Kazası Tehlikesi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir otomobilin diğer araçlara makas atarak tehlikeli manevralar yapması, trafikte panik yarattı. Sürücünün hız sınırlarını aşarak gerçekleştirdiği bu tehlikeli hareketler, araç içi kamerasına yansıdı. Trafik ekipleri, olayın ardından sürücüyü tespit etmek için incelemelere başladı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde İzmir Yolu üzerinde seyreden 16 AGU plakalı otomobil, yüksek hızda diğer araçlara makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Tehlikeli manevralar, bir otomobilin araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, yoğun trafikte hız sınırlarını aşarak makas atan sürücü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini hiçe saydı. Şeritten şeride kontrolsüz şekilde geçiş yapan otomobil, çevredeki sürücülerde paniğe neden oldu.

O anları kaydeden araç sürücüsü, yaşanan tehlikeli hareketlerin trafikte facia yaşatabileceğini belirterek duruma tepki gösterdi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, sürücünün tespit edilmesi için trafik ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
