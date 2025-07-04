Bursa'da Tehlikeli Bagaj Yolculuğu

Bursa'da Tehlikeli Bagaj Yolculuğu
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir otomobilin bagajında kapısı açık bir şekilde yolculuk yapan iki kişi, tehlikeye davetiye çıkararak diğer sürücülerin dikkatini çekti. O anlar bir kamera tarafından kaydedildi.

Bursa'da sedan bir otomobilin bagajında kapısı açık halde yolculuk yapan iki kişi tehlikeye davetiye çıkardı. O anlar başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.

Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu üzerinde seyir halindeki bir otomobilde yolcular bagajda taşındı. Bagaj kapısının da açık olduğu görülürken yolcular düşmemek için kapıya tutundu. Kilometrelerce süren tehlikeli yolculuk başka bir sürücünün kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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