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Bursa'da Tefecilere Büyük Operasyon: 11 Tutuklama

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Bursa'da yapılan eş zamanlı operasyonda, tefecilik yaparak faiz karşılığı borç veren 13 şüpheliden 11'i tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve borç kayıtları ele geçirildi.

Bursa'da faiz karşılığı borç veren, yaptıkları tefeciliği perdelemek için araç ve tapu devirleri yapan 13 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. 11 şüpheli tutuklanırken, adreslerinden silah ve çek/senet çıktı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tefecilik soruşturmasına yönelik çalışma başlattı. 13 şüpheliyi tespit eden ekipler, takip ettikleri suç örgütüne Bursa merkezli iki ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Şahıslar polis tarafından kıskıvrak yakalanırken, adreste yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve çok miktarda fişek ile senet, çek ve borçlulara ait liste ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi. İşlemleri tamamlanan 13 şüpheliden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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