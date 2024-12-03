Bursa'da Tavuk Hırsızlığı: Şüphelilerin Sevinç Anları Kamerada

Bursa'da 3 şüpheli sokak üzerinde yürürken, gördükleri tavuk kümesine girdi. Tavuklardan birini yakalayan şüpheli arkadaşıyla birlikte sevinç dolu anlar yaşarken, şüpheliler tavuklarla birlikte kayıplara karıştı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesinde ilerleyen 3 şüpheli sokak arasında bulunan bir evin bahçe kısmındaki kümesi fark etti. Şüphelilerden biri tavukları çalmak için kümese girdi. Tavuğu yakayalayan şüpheli, kendisini bekleyen arkadaşına çaldığı tavuğu verdi. Şüphelilerin kısa süreli sevinci kameraya yansırken, 3 kişi çaldığı 2 tavukla birlikte kayıplara karıştı. İlginç anlar ise kameraya anbean yansıdı. - BURSA