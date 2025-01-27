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Bursa'da Taşlı Sopalı Kavga: Amatör Kamerada Anbean

Bursa'da Taşlı Sopalı Kavga: Amatör Kamerada Anbean
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde konar göçer iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavga, amatör kameralar tarafından kaydedildi. Olay yerindeki bölge sakinleri, huzursuzluk yaratan duruma dikkat çekti.

Bursa'da 2 aile arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Taşların havada uçtuğu anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Konar göçer vatandaşlardan oluşan 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya döndü. Taşların ve sopaların havada uçtuğu kavga, saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Bölge sakinleri Roman vatandaşların sürekli huzursuzluk çıkardığını dile getirirken, zabıta ve polisten yardım istediler. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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