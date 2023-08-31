Bursa'da Tartıştığı Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kadın, tartıştığı eşi tarafından yol kenarında bıçaklanarak öldürüldü. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.