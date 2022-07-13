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Bursa'da tartıştığı eniştesini bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da tartıştığı eniştesini bıçakladı Bursa'da ablasının kocasını bıçaklayarak olay yerinden kaçan şüpheli kısa süre sonra kıskıvrak yakalandı.

Bursa'da tartıştığı eniştesini bıçakladı

BURSA - Bursa'da ablasının kocasını bıçaklayarak olay yerinden kaçan şüpheli kısa süre sonra kıskıvrak yakalandı.

Olay, 00.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Tayyareci Mehmet Ali Caddesi 5. Derya sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emirhan K. eniştesi olan Mehmet G. ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Emirhan K. yanında bulundurduğu bıçak ile eniştesini çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mehmet G.'ye olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Eniştesini bıçaklayan Emirhan K. ise olaydan kısa bir süre sonra kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal - 3. Sayfa

Yıldırım Bursa 3. Sayfa Haberler

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